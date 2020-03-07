У госпитализированной жительницы Краматорска не выявили коронавирус, – ДонОВГА

У жительницы Краматорска, которая была госпитализирована, не выявили коронавирус. Об том сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Так, 6 марта ГУ «Центр общественного здоровья МЗ Украины» в Киеве было проведено исследование биоматериалов жительницы Краматорска, которая была госпитализирована 5 марта. «Согласно результатам анализа – коронавирус у женщины не обнаружен», – говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что, по состоянию на 6 марта, на территории Донецкой области не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболевания Covid-19.

Как сообщалось ранее, во время брифинга в ДонОГА 28 февраля, область полностью готова к любому развитию ситуации – больницы оборудованы необходимым, подготовлены к возможному приему пациентов, врачи обучены необходимому алгоритму действий. По словам и.о. директора департамента здравоохранения ОГА Владимира Колесника, как карантинное заведение больных будет принимать Мирноградская инфекционная больница, а людей, пораженных коронавирусом, на севере области сможет принять Константиновская инфекционная больница. На юге – Мариупольская городская больница № 4 и больница скорой помощи.

Напомним, что в Украине проверяли 9 человек на наличие коронавирусной инфекции, зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.