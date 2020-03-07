От петуний до фиалок: В Мариуполе планируют высадить цветов на 3,5 млн грн

В Мариуполе в этом году коммунальное предприятие зеленого строительства планирует высадить почти 200 тысяч однолетних и более 2 тысяч многолетних цветов. На эти цели будет направлено более 3,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, мариупольские парки и скверы пополнятся, среди прочего, петуниями, газаниями, алисумами, фиалками, гераниями, кореопсисами. Кроме того, будут высажены деревья и кустарники: сосны, клены, акации, дубы, чубушник.

Как уточняется, работы по подготовке к весеннему сезону уже начались. «В настоящее время мы выгребаем листья и очищаем газоны и парки от мусора. Проводим обрезку деревьев и кустов. Очищаем подбардюрную часть автодорог и тротуаров», – рассказал начальник МКП «Зеленого строительства» Петр Чекер.

С апреля сотрудники «Зеленстроя» начнут проводить работы по аэрации газонов, обработки зеленых насаждений агрохимическими препаратами, высадки цветов-однолетников. Также в планах – установить биотуалеты в местах массового отдыха, покрасить скамейки и памятники.