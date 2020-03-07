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Долгострой будет закончен в этом году: Как ремонтируют еще одну школу на Донетчине (Фото)

07.03.20 14:16
Фото: Facebook / Юрий Голик
Фото: Facebook / Юрий Голик

В Новогродовке (Донецкая обл.) капитальный ремонт общеобразовательной школы №7 планируют закончить в этом году. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

«Донецкая область. Новогродовка. Школа №7. Капитальный ремонт. Еще один долгострой, который будет закончен в этом году. Еще одна школа в Донецкой области, превращающаяся в современное и комфортное образовательное пространство», – написал он.

Также Голик опубликовал фото того, как сейчас выглядит школа:

Фото: Facebook / Юрий Голик

Этот проект реализуется в рамках программы «Большая стройка», которая стартовала с 1 марта.

Напомним, ранее Голик заявил, что Донецкая область – один из лидеров в Украине по количеству и качеству уже реконструированных и капитально отремонтированных школ. И показал, как идет ремонт в школе Селидово.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области ускорили работы по капитальному ремонту школ в Селидово и Новогродовке.

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