Долгострой будет закончен в этом году: Как ремонтируют еще одну школу на Донетчине (Фото)

В Новогродовке (Донецкая обл.) капитальный ремонт общеобразовательной школы №7 планируют закончить в этом году. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

«Донецкая область. Новогродовка. Школа №7. Капитальный ремонт. Еще один долгострой, который будет закончен в этом году. Еще одна школа в Донецкой области, превращающаяся в современное и комфортное образовательное пространство», – написал он.

Также Голик опубликовал фото того, как сейчас выглядит школа:

Фото: Facebook / Юрий Голик

Этот проект реализуется в рамках программы «Большая стройка», которая стартовала с 1 марта.

Напомним, ранее Голик заявил, что Донецкая область – один из лидеров в Украине по количеству и качеству уже реконструированных и капитально отремонтированных школ. И показал, как идет ремонт в школе Селидово.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области ускорили работы по капитальному ремонту школ в Селидово и Новогродовке.