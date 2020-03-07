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На перекрестке столкнулись легковушки, а ВАЗ влетел в столб: В Мариуполе в двух ДТП пострадали 5 человек (Фото)

07.03.20 12:44
Фото: Facebook / DTP.mariupol
Фото: Facebook / DTP.mariupol

Сегодня, 7 марта, в Мариуполе произошло два дорожно-транспортных происшествия (ДТП) с пострадавшими. Об этом сообщается на странице «DTP.mariupol» в Facebook.

Так, первая авария случилась около 2:00 на пересечении ул. 9-й Авиадивизии и бул. Шевченко. «По предварительной информации, водитель автомобиля "Таврия", выезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем "Део", который двигался по главной дороге», – говорится в сообщении.

В результате столкновения пострадали 3 человек – водитель и пассажир автомобиля «Таврия», и пассажир автомобиля «Део». Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Фото: Facebook / DTP.mariupol

А около 6:00 ДТП произошло по ул. Таганрогская. «По предварительной информации, водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением и на скорости въехал в столб», – рассказали очевидцы.

В результате аварии пострадал водитель и пассажир, пострадавшие госпитализированы в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: Facebook / DTP.mariupol

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