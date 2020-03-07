Почему Сирию сравнивают с Донбассом: В чем интересы Востока и Запада

Война в Сирии и обострение боевых действий в Идлибе связаны с геополитическими интересами многих мировых игроков, в частности, России и США, а отдельная роль в этом конфликте у Турции, Китая и Ирана. Об этом рассказал политолог Виктор Небоженко.

«Идлиб – это не зона безопасности. Для Турции исторически важна эта территория. Но эта территория является также "замком" для Ирана и Китая. На самом деле идет война между США, Россией и Китаем. Два года назад Китай официально заявил: "Мы не пускаем "шелковый путь" через территорию бывшего СССР, через Россию. Мы пускаем ниже". Китай страшно обидел Путина. Стало ясно, что Китай не собирается считать Россию своим партнером», – отметил он.

«Запад только потирал руки. Китайцы, которые ничего не боятся, испугались России 2024 года. Китай сказал, что новый "шелковый путь" пойдет через Афганистан, через Иран, через Ирак, через Сирию и выйдет на Средиземное море. А через Сирию он выходит через Идлиб. Вот почему это место так важно сейчас для всех. Если это становится "затычкой", то Китай тупо останавливается в районе сирийской пустыни и дальше не может двигаться», – продолжил Небоженко.

По его мнению, Россия военными действиями в Сирии хочет заставить Китай переместить «шелковый путь» на север. «В Сирии убивают людей, но на самом деле речь идет о будущем Китае, а не о Сирии, Идлибе и этой территории. Южнее ничего не получается – дальше начинается Иордания и Израиль. Израиль никогда через свою территорию не пропустит ["шелковый путь"], потому что очень сложные отношения, а это – территория прямая».

Политолог также рассказал об интересах Ирана в Сирии: «Для него захват этой территории – это доказательство того, что Иран выходит на два моря – Средиземное и Индийский океан. Прекраснейшее геополитическое решение, но это решение видят все, видит Россия, видят США. Для них это – катастрофа, если Иран выскочит из замкнутого пространства Персидского залива. Так там все закрыто, а если Иран получает через Сирию, через Идлиб, доступ к Средиземному морю, он становится независимым, он выходит на Европу, он ничего уже не боится. Поэтому бедный Идлиб».

«Первое в мире – это Украина, Донбасс. А вторая такая ценность, которую все сравнивают постоянно с Донбассом и зоной АТО, это Идлиб. Там нет военного решения. Там будет наращивание сил и там будет война, потому что это – солнечное сплетение Ближнего Востока», – резюмировал эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV