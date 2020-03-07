Коронавирус на Донбассе: Пограничники напомнили об ограничениях на КПВВ

В связи с распространением в «Л-ДНР» случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, граждан, проживающих на подконтрольной украинским властям территории, призывают без крайней необходимости не посещать неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской области. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«В связи с распространением на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус, по приказу командующего Объединенных сил в контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных территорий с 7:00 7 марта вводятся временные ограничения относительно пересечения КПВВ», – говорится в сообщении.

«Все лица, которые будут пересекать линию разграничения через КПВВ, будут проходить процедуру осмотра и температурного сканирования и, в случае выявления признаков, похожих на симптомы этого заболевания, к таким лицам будут применены ограничительные меры, направленные на защиту их здоровья и недопущения заноса инфекции на территорию Украины», – информируют в Госпогранслужбе.

В ведомстве сообщили, что граждан Украины, которые имеют регистрацию на подконтрольной украинскому правительству территории, в случае подозрения на коронавирус будут доставлять в определенное специализированное лечебное учреждения. Для этого на каждом КПВВ дежурит оборудованная машина скорой помощи с подготовленным медицинским персоналом.

«В случае выявления признаков заболевания у лиц, следующих из временно оккупированных территорий и не имеющих регистрации на подконтрольной правительству Украины территории, таким лицам не будет предоставлено разрешение на проход (проезд) через КПВВ», – заявили в Госпогранслужбе Украины.

«Сообщаем, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях российско-оккупационные администрации не смогут взять ситуацию под контроль из-за острой нехватки квалифицированного медицинского персонала, специализированного оборудования и медикаментов», – добавили в ведомстве.