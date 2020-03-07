Коронавирус COVID-19: Число заболевших в мире превысило 100 тысяч человек

В мире число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 100 тыс. 720 человек. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших, сегодня, 7 марта, передает «Сегодня.ua».

Так, из общего числа больных 80 тыс. 552 приходилось на материковый Китай. В других странах мира количество случаев заражения выросло в течение среды до 20 тыс. 168, увеличившись за сутки на 3 196 случаев.

Общее число умерших, вследствие вызываемого коронавирусом заболевания, с декабря 2019 года достигло 3 445. Н на материковой части Китая скончались 3 042 человека.

В Южной Корее зарегистрировано 6 542 больных, скончались 42. В Иране – 4 747, скончались 124. В Италии – 4 636, скончались 197. В Японии – 1 054, включая более 700 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, скончались 12.

Более 100 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Германии (534), Франции (423, скончались семеро), Испании (261, скончались трое), США (213, скончались 14), Великобритании (163, скончались двое), Сингапуре (130), Бельгии (109), Гонконге (107, скончались двое), Швеции (101).

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на утро 7 марта 2020 в мире было зарегистрировано 102 тыс. 186 случаев заболевания COVID-19, из них 3 491 закончились смертью, в то же время 57 389 (56,2%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 21 373 случая в 88 странах / территориях / регионах.

Напомним, что в Украине проверяли 9 человек на наличие коронавирусной инфекции, зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

Как сообщалось ранее, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса COVID-19 летом.