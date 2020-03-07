Ситуация в Сирии может повлиять на политику Путина по Донбассу, – эксперт

Доклад комиссии ООН, которая обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии, может повлиять на политику президента РФ Владимира Путина в отношении Донбасса. Такое мнение высказала доктор исторических наук, политолог Елена Галкина.

«Доклад ООН – это большая проблема для РФ, потому что Путин собирается устраивать большой праздник – 75-летие Победы. И вопрос в том, кто к нему приедет, если сейчас доклад ООН по Сирии, а дальше у нас будет процесс по МН17. К кому приезжать? К кровавому тирану, который на территории других государств убивает людей? Что получается – такой имидж у Путина», – отмечает эксперт.

«Кремлю для того, чтобы показать себя сильным государством, которое все уважают, к которому прислушиваются и к которому едут, например, на празднование 9 Мая, было бы интересно продвижение на украинском направлении к какому-то мирному варианту решения конфликта, демонстрация какого-то взаимопонимания, и, например, какая-то украинская делегация на праздновании 9 Мая», – продолжила Галкина.

По ее словам, по логике стратегических интересов для Кремля это было бы важно, однако, что понимает под стратегическими интересами Путин, можно только предполагать.

«Если на Россию будут оказывать существенное давление по сирийской ситуации, и процесс по МН17 будет развиваться не в благоприятном для Кремля направлении, а, скорее всего, будет именно так, соответственно РФ невыгодна будет эскалация в Украине», – считает политолог.

Галкина предположила, что переговоров в Нормандском формате по Донбассу в апреле не будет, поскольку Путину сейчас невыгодно идти на большие подвижки в переговорах с Украиной: «Возможны какие-то подвижки типа обмена пленными и достаточно адекватные заявления, направленные на мирное урегулирование с российской стороны».

Эксперт также убеждена, что доклад комиссии ООН, которая впервые прямо обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии, негативно отразится на позициях РФ на международном уровне, а также сыграет важную роль в судебном процессе, который вскоре начнется в Гааге по делу об авиакатастрофе МН17 на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV