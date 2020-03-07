Новый министр соцполитики рассказала о планах по индексации пенсий

В Украине проиндексируют пенсии в течение года, а также намерены вернуть правила индексации пенсионных выплат с 1 марта. Об этом в программе «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

«Около 11 млн пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии. Обязательно. Это повышение будет в течение года осуществлено. Мы начинаем эту работу уже с 1 апреля», – сказала она.

«В этом году на 11% должны быть повышены размеры пенсий», – сообщила Лазебная.

Министр напомнила, что законодательную норму о ежегодной индексации пенсий с 1 марта, которая действовала в Украине почти 13 лет, убрали в 2017 году. «Я считаю, чтобы не было спекуляций, нужно вернуть эту норму: чтобы 1 марта наши люди, общество, все пенсионеры знали, что наступает 1 марта и они получают свои повышенные пенсии».

«Я уверяю, что это будет. Мы ведем такие расчеты, мы такие расчеты уже имеем. Мы хотим восстановить там определенную справедливость. Есть такие нюансы, что не все пенсионеры могут получить такое повышение, потому что были маленькие заработные платы, особенно в бюджетной сфере», – заявила глава Минсоцполитики.

Она пообещала, что в ее ведомстве подготовят качественную формулу для индексации пенсий, которую представят обществу.

Напомним, в Украине еще не провели индексацию пенсий, которая планировалась с 1 марта. Ранее сообщалось, что в 2020 году пенсия в Украине будет проиндексирована трижды, а зарплата – дважды.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру ТК «Украина»