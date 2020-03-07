Житель Луганщины получил посылку с особо опасным психотропом

В Северодонецке полицейские задокументировали факт получения мужчиной психотропного вещества PVP. Об этом сегодня, 7 марта, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

«Сотрудники управления противодействия наркопреступности ГУ НП и Северодонецкого отдела полиции в ходе реализации оперативной информации изъяли у 24-летнего жителя Северодонецка 4 пакета с особо опасным психотропным веществом PVP приблизительной весом 10 граммов», – написала она.

По информации Погукай, мужчина находится под следствием по факту сбыта психотропных веществ в составе организованной преступной группы через интернет-сеть (мера пресечения – залог 50 тыс. грн). Наркотическое вещество он заказал через интернет сайт с последующей доставкой курьером. Именно во время получения посылки полицейские и изъяли у мужчины психотропное вещество.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Изъятое направлено на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Напомним, полицией Луганщины направлен в суд обвинительный акт относительно организованной преступной группы наркосбытчиков.