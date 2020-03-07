В «Л-ДНР» несут ответственность за ситуацию с коронавирусом, – Резников

В «Л-ДНР» несут ответственность за нераспространение коронавирусной инфекции на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Об этом в программе «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он прокомментировал меры усиленного контроля в контрольно-пропускных пунктах въезда / выезда (КПВВ) на Донбассе и введенные в связи с коронавирусом ограничения: «Мы должны пресекать попытки возможно инфицированных людей, поэтому на линии соприкосновения, также, как и в Борисполе, Жулянах и Львове, ведется контроль температуры людей. В случае возникновения подозрения [на КПВВ на Донбассе], людям предлагают вернуться и обратиться к врачам на той территории, откуда они направляются».

«Мы на прошлой сессии в Минской контактной группе подняли вопрос о необходимости проведения всех необходимых превентивных мер, как наше Министерство здравоохранения нас научило действовать. Пусть и оккупанты на той стороне выполняют гуманитарную функцию, потому что, согласно Женевской конвенции они несут ответственность за мирное население», – заявил Резников.

Напомним, с 7 марта в связи с распространением в «Л-ДНР» случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых может быть коронавирус, по приказу командующего Объединенных сил на КПВВ вводятся временные ограничения относительно пересечения линии разграничения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру ТК «Украина»