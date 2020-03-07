Через КПВВ «Станица Луганская» пытались пронести наркотики (Фото)

Через контрольно-пропускной пункт въезда / выезда (КПВВ) «Станица Луганская» мужчина пытался пронести на неподконтрольную украинским властям территорию наркотики. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что во время прохождения гражданином Украины контроля на КПВВ на него отреагировала служебная собака, специально обученная на поиск наркотиков. В результате досмотра у него в ручной клади обнаружили наркотическое вещество растительного происхождения. Наркотик находился в 9 пачках и 3 ампулах.

Фото: пресс-центр штаба ООС

«Правонарушитель и выявленное наркотическое вещество переданы представителям Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий. Предварительно действия гражданина квалифицированы по ст. 309 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта"», – сообщили в штабе ООС.