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Курахово – без очередей: Ситуация в пунктах пропуска днем 7 марта

07.03.20 14:57
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 7 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Роман: «11:12. На Майорске со стороны Украины в Горловку 5 машин, пешая – человек 100»;
  • Алексей: «11:27. Горловка в Донецк машин 20 перед таможней»;
  • Сергей: «11:44. На 12:40 [мск] Горловка в Украину 23 авто, пеших человек 15. В Горловку – 25 авто, пеших – больше 300 человек. 11:49. Украина, "нулевой" (в Артемовск) 60 авто».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Анна: «11:29. Каргилл в Украину 30 машин, льготы нет. 11:44. Новотроицкое из Донецка – около 60, плюс перевозы справа»;
  • «Ce»: «12:12. [Машин на Каргиле в сторону Украины] 60 примерно»;
  • Сергей: «13:25. Каргил в Украину + 20машин общей и 3 машины льготы на сейчас»;
  • Дмитрий: «13:32. Курахово без очередей. В обе стороны. 13:49. Каргил в Донецк – около 30 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Алена: «11:13. В Еленовке сейчас на выезд 25 машин»;
  • Анна: «11:28. Еленовка из Донецка 7 машин перед таможней. В Донецк – 4. "Перлына" – 5 машин»;
  • Администратор: «14:36. Новотроицкое на въезд на Мариуполь 17 машин и остальные внутри. На выезд – сразу на регистрацию. На Еленовке – туда и обратно 5-10 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Владимир: «11:56. Октябрь, "нулевой" – машин нет, Пищевик – на один заезд, в обратную сторону (в Донецк): Пищевик – свободно, "нулевой" – 50, Октябрь – 15 авто».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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