Хранил дома: Полицейские изъяли у жителя Луганщины гранаты (Фото)

У жителя Марковки (Луганская обл.) полицейские изъяли боеприпасы. Об этом сегодня, 7 марта, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

«Сотрудники полиции Марковского района совместно с сотрудниками СБУ во время проверки оперативной информации в ходе проведения осмотра домовладения по месту жительства 50-летнего мужчины по ул. Мичурина пгт Марковка обнаружили и изъяли 11 гранат РГД-5, 2 гранаты Ф-1 и 9 запалов УЗРГМ», – написала она.

Изъятое направлено в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Фото: Facebook / Татьяна Погукай

Открыто уголовное производство по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». «Следователям предстоит установить, откуда у мужчины взрывоопасные предметы и зачем он их хранил», – подытожила Погукай.