На КПВВ «Новотроицкое» задержали автомобиль с партией сигарет

Через контрольно-пропускной пункт въезда / выезда (КПВВ) «Новотроицкое» мужчина пытался нелегально провезти на неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой области десятки блоков сигарет. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«На КПВВ "Новотроицкое" был установлен факт предложения предоставление неправомерной выгоды должностным лицам ГФСУ и ГПСУ в составе ООС. В частности, водитель автомобиля "ГАЗ", следовавшего в оккупированный Донецк, предложил неправомерную выгоду в размере 1000 грн за беспрепятственный провоз через линию разграничения ограниченных к перемещению табачных изделий», – говорится в сообщении.

«Во время углубленного осмотра транспортного средства были обнаружены скрытые в конструктивных полостях автомобиля несколько десятков блоков табачных изделий ориентировочной стоимостью в районе 10 тыс. грн», – сообщили в пресс-центре ООС.

По данному факту Волновахским отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст.15 и ч. 1 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.