Были еще подростками: Переселенцы рассказали, почему уехали из родных городов и хотели бы вернуться

Шесть лет назад переселенцы из временно неподконтрольных украинской власти Горловки (Донецкая обл.) и Луганска Дмитрий и Павел были вынуждены покинуть свой дом еще подростками. Думали, что едут на несколько недель и месяцев, но до сих пор живут во Львове.

Так, Дмитрий вспоминает, что в апреле 2014 года Горловка была в огне. В то время парню было 16 лет. Ему с мамой пришлось выезжать из города. «В какой-то момент снаряды начали летать регулярно. Каждый день, по многу раз. То есть ты просто сидишь дома и ты слышишь звук, как будто едет машина с трубами. И она попадает на какую-то яму. Но ты понимаешь, что это не машина с трубами. Если это что-то более серьезное, например, "Град" (реактивная система залпового огня (РСЗО), – ред.) – очень отчетливо слышно, как запускается и падает», – вспоминает Дмитрий.

Во Львове парень учился, тут теперь и работает. Но в паспорте осталась старая прописка. По словам Дмитрия, он хотел бы вернуться на Донбасс. «Если бы война закончилась, то я бы, может быть, жил не во Горловке, а в Донецке. Но, скорее всего, я бы переехал, если бы была такая возможность. Потому что мне очень нравится мой регион, я люблю людей, которые там находятся, я люблю наши города», – поделился переселенец.

Луганчанин Павел войну почувствовал на несколько месяцев позже. В родном городе он жил до 14 лет, но однажды утром изменилось все. «Было 3 июня, я лежал в кровати, проснулся от того, что летали самолеты. Прибежал на кухню. Оно вроде бы так странно звучит ... Мне было 14 лет. Я проснулся утром, слезы на глазах, страшно. Я пришел к родителям и тогда они решили, что все-таки нужно переехать», – вспоминает Павел.

Его день рождения 27 июня. Шесть лет назад Павле думал, что отпразднует его, вернувшись домой. Но возвращение затянулось на годы. «Я хочу, чтобы я мог туда приехать в любой момент, без всяких электронных пропусков. Без этих 35 часов дороги. Просто взять и приехать», – делится Павел.

Они могут возвращаться домой. Но их квартиры, дома, улицы теперь не выглядят, как раньше.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Zaxid.Net»