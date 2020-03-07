Сидим на чемоданах: В Одессе около полутора сотен переселенцев и лиц с инвалидностью боятся оказаться на улице

В Одессе жители областного центра социально-психологической помощи на улице Красной 11 – это преимущественно лица с инвалидностью и переселенцы – бояться оказаться на улице. Людям неоднократно говорили, что здание вообще не пригодно для жилья, а их срок пребывания в заведении истекает. Жители платят за аренду комнат небольшие средства и куда деваться дальше – не знают.

Одна из жительниц – переселенка из Донбасса Наталья. Сюда она приехала в 2014 году, как только начался вооруженный конфликт. В первых дней женщина снимает комнату в Центре вместе со своей внучкой. Платить за жилье приходиться чуть более 1 тыс. грн в месяц. Поэтому куда идти с маленьким ребенком – женщина не знает. «Мол, вы должны уже съехать. Да, должны съехать и найти что-то, но за то, что я даже немножко подработаю и за свою пенсию, это просто здесь нереально снять. Даже на коммуналку цены очень большие. Вообще не знаю, сижу на чемоданах, половина вещей в мешках, в тюках. Жду, что скажет начальство», – делится она.

Всего в Центре проживает почти 130 человек – преимущественно переселенцы, лица с инвалидностью, матери-одиночки. Всех их, как и Наталья, скоро могут выселить. Будто бы из-за того, что срок их пребывания здесь истекает. Люди боятся остаться на улице и уже несколько лет требуют помощи от областной администрации. Обращались и сейчас, но четкого ответа – смогут ли они остаться или для них найдут другое место – так и не услышали. «У меня жена с одесской пропиской и мне сказали, что я должен к ней идти жить. А почему я должен к ней идти жить на 20 кв м? Там родители живут. А мы должны отдельно жить», – говорит житель Центра Дмитрий Матвийчук.

А общественный активист Владимир Лиманский уверен, что на жителей Центра давят еще и психологически. По его словам, людей вопреки всему пытаются убедить, что здание вообще не пригодно к жизни. Но по документам официально это Центр социально-психологической помощи, где люди могут жить. «В феврале люди обратились за помощью в том, что в отношении них департамент соцзащиты начал производить определенные действия психологического характера с целью выселения. Как потом выяснилось, под легендой, что хотят этот Центр расселить, соцполитика уже после нового года занялась личными разговорами с каждой семьей о том, что здание аварийное и не подходит для проживания. Любыми путями пытаются людей вынудить отсюда выехать», – рассказал Лиманский.

В самом Центре говорят, что в здании действительно есть проблемы, в частности, это касается отопления, электропроводки и условий для людей с инвалидностью на колясках. Администрация Центра уже обращалась по поводу ремонта в областную государственную администрацию, но когда в заведении хоть что-то начнут делать – не знают. «Здесь со времен постройки этого здания не делалась электропроводка. Хорошо, что эта зима была теплая, очень слабое отопление, потому что все трубы, стояки забиты. Батареи нужно менять, что требует немалых капиталовложений. И больше всего меня беспокоит, что по мерам противопожарной охраны здесь для инвалидов на колясках нужно делать лифты для их выхода на улицу», – сказал директор областного центра социально-психологической помощи Виталий Боровой.

По этому поводу ничего не могут сказать и в самой обладминистрации, но уверяют, что сейчас выселять людей никто не планирует. «Люди здесь постоянно проживают временно. Договоры продлеваются на несколько месяцев, поэтому люди не понимают, что будет с ними завтра. Плюс условия проживания – каждое поднятие на второй этаж в место жительства и спуск – это почти суицид. Им приходится преодолевать и это большой труд, чтобы просто попасть в то жилье, где они сейчас проживают», – сообщила советник губернатора Одесской области по гуманитарным вопросам Инна Билоус.

Вскоре чиновники должны создать рабочую группу, которая будет решать дальнейшую судьбу социального учреждения. А жителям в очередной раз продлили договоры. Люди будут находится в Центре, как минимум, до сентября.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Первый Городской. Одесса»