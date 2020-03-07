Дело МН17: Судья рассказала о подготовке к слушанию в Гааге

Аккредитацию, чтобы освещать судебный процесс в Гааге по делу об авиакатастрофе на Донбассе малазийского «Боинга» МН17, запросили более 400 представителей медиа. О подготовке к заседанию, которое начнется 9 марта, в интервью «Интерфакс-Украина» рассказала ответственная за работу со СМИ во время процесса по МН17 судья Йоланде Вэйннобэл.

«В зале суда зарезервировано 25 мест для родственников, 15 – для прессы, еще один ряд зарегистрирован для родственников, которые играют в суде определенную роль – у них есть право выступить в суде и рассказать о своих страданиях, у них также есть право заявить о возмещении убытков, и есть ряд для адвокатов и подсудимых. Кроме того, в этом зале есть публичная трибуна – там будут находиться международные наблюдатели, которых уже зарегистрировано 65», – сообщила она.

По ее словам, в судебном зале в ходе слушания будут присутствовать более 100 человек. «Кроме того, рядом с этим залом есть еще три других, в которых также можно будет наблюдать за процессом. Аккредитацию для освещения процесса запросило более 400 представителей средств массовой информации», – отметила судья Вэйннобэл.

Она также рассказала, что по делу МН17 в Гааге могут заслушать анонимных свидетелей.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Кроме того, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Также, 24 мая 2019 года Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.