Падение нового правительства будет означать досрочные выборы, – Яценюк

Падение нынешнего правительства на 50% будет означать проведение досрочных выборов. Об этом в программе «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» 6 марта заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

«Нам сейчас не нужен ни политический, ни экономический кризис. Мы их не выдержим. Мы не в тех условиях», – сказал он.

Он подчеркнул, что экономическая ситуация сейчас непростая: по данным Министерства экономики впервые за 49 месяцев зафиксировано падение экономики – на 0,5%. Ннедополучение средств бюджета с начала года – 18 млрд грн: «Динамика очень плохая, как по таможне, так и в целом по экономическим процессам».

Яценюк отметил, что сейчас главной задачей для экономики является кредитование: «Если страна не будет иметь длинных и дешевых кредитов, невозможно поднять экономику».

Распространение коронавируса, подчеркнул он, ударит в том числе и по украинской экономике, и правительство должно быть к этому готовым. После распространения коронавируса США сразу уменьшили учетную ставку, то есть «стоимость денег федерального резерва, которые выдаются в экономику». Это, по словам Яценюка, необходимо, чтобы американский бизнес мог пережить последствия коронавируса.

Политик также подчеркнул, что новому правительству придется финансировать дефицит бюджета. В то же время он предостерег от практики прошлого года, когда так называемым иностранным инвесторам государство продавало свои ценные бумаги под годовую доходность в среднем 30% годовых: «Кто из граждан может разместить свои деньги на депозит под 30%? А с их налогов финансируют дефицит бюджета и отправляют так называемым инвестора 30%».

Кроме того, по мнению Яценюка, правительству необходимо начать переговоры с Европейским Союзом о промышленном безвизе. «Мы добились безвиза для граждан. Добейтесь того же безвизового режима для украинской промышленности», – обратился лидер «Народного фронта» к новоизбранному премьер-министру.

Яценюк предостерег от сокращения расходов на армию, национальную безопасность и оборону: «Армия должна всегда быть накормлена. Не будем кормить своих – будем кормить чужих. Поэтому армия – приоритет номер один».