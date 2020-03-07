Яценюк настаивает на прекращении поставок электроэнергии из России и Беларуси

Россия специально поставляет электроэнергию по демпинговым ценам на территорию Украины, чтобы уничтожить украинскую энергетику. Об этом в программе «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» 6 марта заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

Он призвал новое правительство остановить поставки российской и белорусской электроэнергии в Украину: «Это часть российского плана. Они специально поставляют электроэнергию по демпинговым ценам на территорию Украины. Задача России – уничтожить украинскую энергетику, и в первую очередь украинский "Энергоатом"».

«Остановите это и не идите ни на какие уступки Российской Федерации, в том числе, и по газу. Мы почти лишились российской газовой петли», – подчеркнул он.

«Знайте: как только Россия что-то предлагает, это надо 150 раз проверить и на 151-й раз вы точно увидите, что они хотят нас обмануть», – обратился Яценюк к новоизбранному премьеру.