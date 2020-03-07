Избил и отобрал телефон: В Рубежном от нападения местного жителя пострадала женщина

Сегодня, 7 марта, в Рубежном (Луганская обл.) местный житель напал на женщину и отобрал телефон. Об этом сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Луганской области.

Так, около 5 часов утра на служебный планшет патрульных поступило сообщение о криках человека о помощи. По указанному адресу прохожие сообщили полицейским, что неизвестный бьет женщину возле дома на улице Владимирской.

Патрульные побежали в указанном направлении, где обнаружили потерпевшую женщину, которая сообщила, что ее избили и забрали телефон. «Неизвестный побежал в темный двор, в сторону заброшенного здания. Не медля ни секунды, патрульные бросились догонять грабителя. Вероятного нападающего полицейские задержали. Им оказался 35-летний местный житель. При себе у него обнаружили телефон потерпевшей», – говорится в сообщении.

Пострадавшую патрульные передали медикам скорой медицинской помощи, а задержанного – следственно-оперативной группе.