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Избил и отобрал телефон: В Рубежном от нападения местного жителя пострадала женщина

07.03.20 23:46
Фото: Патрульная полиция Луганской области
Фото: Патрульная полиция Луганской области

Сегодня, 7 марта, в Рубежном (Луганская обл.) местный житель напал на женщину и отобрал телефон. Об этом сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Луганской области.

Так, около 5 часов утра на служебный планшет патрульных поступило сообщение о криках человека о помощи. По указанному адресу прохожие сообщили полицейским, что неизвестный бьет женщину возле дома на улице Владимирской.

Патрульные побежали в указанном направлении, где обнаружили потерпевшую женщину, которая сообщила, что ее избили и забрали телефон. «Неизвестный побежал в темный двор, в сторону заброшенного здания. Не медля ни секунды, патрульные бросились догонять грабителя. Вероятного нападающего полицейские задержали. Им оказался 35-летний местный житель. При себе у него обнаружили телефон потерпевшей», – говорится в сообщении.

Пострадавшую патрульные передали медикам скорой медицинской помощи, а задержанного – следственно-оперативной группе.

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