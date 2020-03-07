В Латвии сделали заявление о начале суда по делу МН17

Министерство иностранных дел Латвии сделало заявление в связи с началом судебных заседаний в суде в Гааге (Нидерланды) по первым четырем подозреваемым по делу об авиакатастрофе рейса МН17 на Донбассе, передает УНН.

«Будущий судебный процесс в Нидерландах 9 марта 2020 года является большим шагом к достижению справедливости и наказания виновных в сбивании пассажирского рейса Малайзийских авиалиний MH17 в Донецкой области 17 июля 2014 года», – говорится в сообщении.

«В связи с продолжающимся расследованием, мы призываем все страны, включая Россию, сотрудничать со следственными органами в соответствии с резолюцией 2166 (2014) Совета безопасности ООН», – заявили в МИД Латвии.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Кроме того, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Также, 24 мая 2019 года Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.