На Сирии отрабатывают технологию для Донбасса, – эксперт

На Сирии отрабатывается технология решения вооруженного конфликта на Донбассе. Такое мнение высказал политолог Виктор Небоженко.

«Турция может точно также договориться по Сирии, как мы договариваемся с Путиным по зоне АТО. Это копия – перемирие, разведение войск, появление неких миротворческих сил, но недопущение третьих участников. Точно также, как Путин сейчас не допускает на переговоры США, и говорит: "Нет-нет, мы сами разберемся на Минском процессе". Но Минский процесс себя исчерпал», – отметил он.

«Эрдоган и Путин попали в двойную ситуацию. Они открыли точку, ради которой война на Ближнем Востоке ведется уже 10 лет. Идлиб. Все крутилось вокруг нее. Если у Турции получится создание зоны безопасности на Идлибе и через курдов, то это будет модель для разрешения украинского конфликта на Донбассе», – продолжил Небоженко.

По его словам, такая модель снимет вопрос проведения выборов на неподконтрольном украинским властям Донбассе, и приобретет новую форму урегулирования вооруженного конфликта: «Просто Россия демонстративно с подачи Запада, и мы вынуждены будем согласиться, будет вести военную зону безопасности в 30 км, а все остальное будет уже чисто украинским. Любой сепаратист, любой коллаборационер, любой бандит, любой убийца, у которого руки в крови украинского солдата или гражданина, сможет перебраться на эту зону безопасности. Вот сейчас мир отрабатывает это на зоне безопасности между Турцией и Сирией».

«Отрабатывается технология. Если это получится, это получится в Украине. Не получается все передать Украине, но и выходить на уровень границы [на Донбассе] тоже не получается. Значит выход – то, что предлагает Эрдоган. Тогда мы имеем "серую зону" в 30 км, и нам придется согласиться. Ничего в этом страшного нет. Но зато Донбасс переходит под юрисдикцию Украины», – рассказал о вероятном сценарии эксперт.

Он пояснил, что в «зоне безопасности» по этой модели не должно быть бандитизма и хаоса: «Это будет порядок, но двойной юрисдикции. [Эта отработка – когда территория контролируется двумя странами]. И при этом исчезают "ДНР", "ЛНР", исчезает идея сепаратистских организаций, она растворяется. Курды с этим согласились… Это первое новое компромиссное решение в XXI веке, когда уничтожаются сепаратистские образования, они не признаются ни Россией, ни Украиной, но при этом создается зона безопасности той страны, которая теряет военное преимущество».

Политолог также рассказал, чем важна Сирия для мировых игроков.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV