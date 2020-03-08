У Зеленского обсуждают поставку воды в Крым в контексте Донбасса, – Фесенко

В окружении президента Украины Владимира Зеленского обсуждают возможность возобновления поставок воды в аннексированный Крым в обмен на какой-то прогресс со стороны России по Донбассу. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, комментируя заявления представителей украинских властей.

По его словам, некоторым украинским политикам из команды Зеленского по Донбассу и Крыму «нужна методичка, что и как говорить по ключевым для страны вопросам», чтобы это не вызывало споры и волну опровержений в публичном пространстве и в СМИ.

«Мое большое подозрение, что тема воды в Крым [в связи с Донбассом] в окружении президента обсуждается. Дыма без огня не бывает. Первым "прокололся" Арахамия… Его поправили. Но, видимо, разговоры, обсуждения – закрытые, не на публику продолжаются», – считает Фесенко.

Политолог отметил, что подобные консультации в Офисе президента Украины мог слышать и новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль, который недавно активно комментировал тему возобновления подачи воды в Крым: «Это не только политическая тема. Это технологически не так просто сделать. Там есть свои очень серьезные нюансы… Но то, что эта тема озвучивается, это настораживает».

«Я думаю, что сейчас это должно стать серьезной темой для дискуссии. Общество уже, по сути, начинает, и, я думаю, этот процесс усилится – нужно сформировать некую "красную линию" по этой теме», – уверен эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV