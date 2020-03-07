Умер до приезда «скорой»: Подробности гибели мужчины от мины в «ЛНР»

В неподконтрольном украинским властям Пионерском (Луганская обл.), не дождавшись помощи медиков, после подрыва на мине скончался 57-летний мужчина. Об этом говорится в очередном отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

В организации напомнили, что ЧП произошло 27 февраля. Мужчина наступил на противопехотную мину в населенном пункте Пионерское, расположенном в 19 км от Луганска. «29 февраля сосед погибшего рассказал, что нашел раненного мужчину в его доме утром 28 февраля, после того как он позвал на помощь, и вызвал скорую помощь. Но мужчина скончался от сильного кровотечения до приезда кареты скорой помощи», – говорится в отчете.

«5 марта женщина, представившаяся женой погибшего, рассказала СММ по телефону, что во время инцидента она была в Луганске, а ее муж скончался 28 февраля, после того как наступил на противопехотную мину, когда был у них на даче в Пионерском. 29 февраля, пребывая в Пионерском, наблюдатели видели, что дом мужчины расположен в конце улицы примерно в 50 м от видимых предупредительных знаков о минной опасности», – сообщили в ОБСЕ.