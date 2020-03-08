Разведение сил на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала нарушения «режима тишины»

В пределах участка разведения сил и средств в районе неподконтрольного украинским властям населенного пункта Петровское (Донецкая обл.) зафиксировано нарушение режима прекращения огня. Об этом говорится в очередном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«В ночь с 4 на 5 марта камера СММ, установленная в 2 км к востоку от н. п. Богдановка (подконтрольный правительству, 41 км к юго-западу от Донецка), зафиксировала 2 снаряда, пролетевших с северо-северо-востока на юго-юго-запад на расстоянии примерно 2–4 км к востоко-юго-востоку (по оценке, в пределах участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка). Эта же камера также зафиксировала 24 снаряда, пролетевших ориентировочно в 2–4 км к востоку и юго-востоку (определить, произошло ли это на участке разведения или за его пределами, не представлялось возможным)», – говорится в сообщении.

Кроме того, в ночь с 4 на 5 марта камера СММ ОБСЕ в Золотом зафиксировала 1 осветительную ракету на расстоянии примерно 4–6 км к юго-востоку. Однако наблюдатели утверждают, что определить, произошло ли это на участке разведения или за его пределами, не было невозможно. Также в отчете СММ ОБСЕ говорится, что наблюдатели зафиксировали 2 взрыва неопределенного происхождения и снаряд, пролетевший примерно в 2–4 км к востоку (по оценке, вне участка разведения, но в пределах 5 км от его края).

«5 марта, патрулируя примерно в 400 м к северу от северного края участка разведения в районе Золотого, команда Миссии слышала 14 взрывов неопределенного происхождения на расстоянии ориентировочно 3–4 км к юго-востоку (установить, на участке разведения или за его пределами, не удалось). В тот же день, осуществляя мониторинг в шести местах недалеко от участка разведения, члены патруля СММ слышали около 65 взрывов неопределенного происхождения, а также 25 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета (по оценке, все вне участка разведения, но в пределах 5 км от его края)», – информируют в ОБСЕ.