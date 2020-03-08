Беспилотник ОБСЕ обнаружил десятки новых мин на Донбассе

На Донбассе беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ впервые зафиксировал десятки новых мин, установленных вблизи линии разграничения сторон. Об этом говорится в очередном отчете международных наблюдателей.

«4 марта беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия впервые зафиксировал 3 ряда из не менее 37 противотанковых мин, установленных поперек дороги недалеко от передовой позиции вооруженных формирований возле н. п. Сентяновка (бывш. Фрунзе; неподконтрольный правительству, 44 км к западу от Луганска)», – говорится в сообщении.

«В тот же день БПЛА СММ среднего радиуса действия снова зафиксировал 8 противотанковых мин, установленных поперек дороги между н. п. Луганское (подконтрольный правительству, 59 км к северо-востоку от Донецка) и н. п. Рассадки (62 км к северо-востоку от Донецка), а также не менее 120 противотанковых мин (являющихся частью большего минного поля) в поле к северу от н. п. Водяное (подконтрольный правительству, 94 км к югу от Донецка) и еще примерно 24 противотанковые мины, установленные поперек автодороги T 0519 возле Водяного. По оценке, все мины принадлежали Вооруженным силам Украины», – информируют в ОБСЕ.