В Житомире застрелился ветеран войны на Донбассе

В Житомире в подъезде жилого дома застрелился участник боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

«6 марта в подъезде одного из домов областного центра было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Рядом находилось оружие, зарегистрированное на него. Все обстоятельства, зафиксированные в ходе первоочередных мер, свидетельствуют о самоубийстве мужчины. Расследование гибели волонтера, бывшего военнослужащего, находится под особым контролем», – говорится в сообщении.

По данному факту было открыто уголовное производство. «На месте происшествия обнаружены и изъяты охотничий карабин, пуля и другие вещественные доказательства. В частности, зафиксировано повреждение потолка в коридорном помещении подъезда над местом, где произошло событие», – сообщили в полиции.

Правоохранители тщательно осмотрели место происшествия, был назначен ряд экспертных исследований, проведен опрос родных погибшего и соседей. Также продолжается сбор информации от друзей, коллег и других лиц, которые могут владеть необходимыми для расследования сведениями.