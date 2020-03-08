К обстрелам привыкли: Как работают женщины-инспекторы на КПВВ (Фото)

Уроженка Волыни 21-летняя Карина Гоголюк ежедневно работает на КПВВ «Майорское», расположенном вблизи неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.). Она – инспектор Государственной пограничной службы Украины.

В составе пограничного наряда девушка проверяет документы людей, пересекающих линию разграничения на Донбассе, проставляет необходимые отметки, заносит сведения в ведомости и базы данных.

«При проверке документов обязательная черта – внимательность, потому что очень большое количество людей и очень много правонарушений, которые они совершают. Нужно обязательно быть внимательным, чтобы выявить правонарушение», – отмечает Карина.

Военную форму она надела два года назад. С тех пор работает на линии разграничения. Служба в 10 км от неподконтрольной Украине Горловки ее не пугает. «Конечно, часто бывали обстрелы, но ко всему привыкаешь. Мы уже привыкли за такой срок. Я думаю, наши ребята нас прекрасно охраняют и нечего боятся», – говорит Карина.

По ее словам, на КПВВ должностные инструкции и обязанности женщин и мужчин не отличаются. Главными чертами в военной службе называет терпение, выносливость и мужество. «Очень важна выносливость, потому что иногда приходится просыпаться, даже летом, в 4 утра. Нужно быть выносливым, потому что это график работы, это большая физическая нагрузка – постоянно на ногах, бронежилет. У нас все равны – как мужчины, так и женщины. Мы выполняем обязанности на одном уровне, а дома, конечно, мы – девочки», – рассказала инспектор.

«Желаю всем женщинам Украины мужества, выносливости, терпения и любви – это самое главное. И здоровья. Если есть здоровье, будет все хорошо», – поздравила Карина женщин с 8 Марта.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Как сообщил помощник начальника Краматорского пограничного отряда Игорь Заруднев, в этом отряде достаточно много женщин-военнослужащих. «Они работают на разных должностях: и младший персонал, и офицерский состав есть. Они работают на равных с мужчинами», – сказал он.

График работы КПВВ на выходных и в праздничные дни как для мужчин, так и для женщин в погранотряде также одинаковый.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»