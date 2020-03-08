Сводка из зоны ООС за 7 марта: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксировано 6 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 8 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По данным штаба ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксировано 3 обстрела украинских позиций:

вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета – 10 выстрелов;

вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Широкино – из миномета калибра 82 мм – 4 мины.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы 3 обстрела позиций Объединенных сил со стороны противника:

вблизи Зайцево – из миномета калибра 82 мм (6 мин), из станкового противотанкового гранатомета (4 выстрела), а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Луганского – из гранатометов различных систем;

вблизи Новотошковского – из станкового противотанкового гранатомета (10 выстрелов), а также из вооружения БМП.

«7 марта в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет», – информируют в штабе ООС.

В ведомстве также сообщили, что в прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) в субботу, 7 марта, в результате снайперского обстрела ранен мирный житель.

Иллюстрация: Министерство обороны Украины

В «ДНР» заявляют, что за минувшие сутки зафиксировали 16 обстрелов своих позиций из РПГ / СПГ, АГС, минометов 82 и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и БТР / БМП в районах населенных пунктов Александровка, Зайцево, Гольмовский, Старомихайловка, Васильевка, Жабичево, Донецк (поселок шахты «Трудовская»), Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина). Жертв среди мирных граждан нет. В Зайцево в результате обстрела повреждено остекление в 7 жилых домах, в одном из домов – прямое попадание снаряда.

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию событий не обнародовали.