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В прифронтовой Марьинке в результате обстрела ранен мирный житель

08.03.20 08:29
/ Фото: radiosvoboda.org

В прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) в субботу, 7 марта, в результате снайперского обстрела ранен мирный житель. Об этом сегодня, 8 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«На одной из крайних улиц Марьинки, где большинство домов разрушены дотла, во время вражеского снайперского обстрела получил ранение мирный житель, который в то время находился за рулем своего автомобиля», – говорится в сообщении.

Украинские военные эвакуировали мужчину из зоны обстрела. «В безопасном месте военными медиками была оказана первая медицинская помощь раненому, дальше его немедленно доставили в ближайшее медицинское учреждение», – сообщили в штабе ООС.

В ведомстве подчеркнули, что противник дерзко пренебрегает всеми нормами международного гуманитарного права по ведению боевых действий и целенаправленно ведет огонь на поражение по мирным жителям.

«По данным разведки, активизация вражеских снайперов здесь не случайна. Сюда любят заезжать из России выпускники снайперской школы. Вблизи Марьинки они сдают свои экзамены и оттачивают стрелковые навыки. Несмотря на то, что вражеский снайпер вел огонь, прикрываясь домами мирных жителей на временно оккупированной территории, украинские военнослужащие огонь не открывали, чтобы не подвергать опасности гражданское население», – проинформировали в штабе ООС.

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