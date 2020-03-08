Март в Святогорске: Лавра, памятник Артема и варенье из шишек (Фото)

Март в Святогорске (Донецкая обл.) – одном из самых известных туристических мест Донбасса – время неспешного размеренного отдыха. Как передает корреспондент «Донецкий новостей», в этом году теплая погода располагает к таким ранним поездкам по территории родного края. .

В Святогорске расположен государственный историко-архитектурный заповедник, который включает в себя комплекс памятников истории и культуры XVII—XX вв. Многие туристы стремятся на вершину меловой горы Весной сюда приезжают подышать ароматами пробуждающего леса, полюбоваться первоцветами и панорамными видами на Святогорскую Лавру и город, расположенные на берегу Северского Донца. Потрясающие виды открываются со смотровой площадки у подножия памятника Артему.

При входе на территорию мемориала Второй мировой войны посетителей предупреждают о значимости памятного места, его повреждение – карается законом. А сам 22-метровый отреставрированный памятник Артема (высота с постаментом – 28 м) и весом более 800 тонн является объектом культурного наследия Украины.

С ярмарки, расположенной недоходя до комплекса, никто не уходит с пустыми руками. Здесь предложат на память разнообразные сувениры – от магнитика, изделий из можевельника и оберегов, до керамической посуды и копии памятника Артему. Можно здесь перекусить блюдами домашней кухни, выпить горячий травяной чай, приготовленный в самоварах, – от малинового до облепихового. И на запас прикупить баночку варенья от 50 грн: из шишек, мелисы, калины, липы, лепестков роз и пр. Тут же продавцы делятся рецептами и особенностям приготовления, рассказывают о лечебных свойствах.