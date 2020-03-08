Всё для милых дам: Ситуация в пунктах пропуска днем 8 марта

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 8 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Николай: «11:35. Итог поездки через Горловку: ГАИ – 6:20 [мск], КПП – 7:30 [мск], Украина – 8:50 [мск], выезд – 9:05 [мск], Харьков – 12:00 [мск]. Температуру не меряли. На украинских постах поздравляли с праздником».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Татьяна: «12:01. Каргил – в обе стороны пусто... От слова "вообще"»;

Вика: «13:10. Каргил на выезд из Донецка все посты 30 минут»;

Администратор: «12:22. Всё для милых дам».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Тимур: «13:48. Новотроицкое в обе стороны никого. 14:31. Еленовка никого в обе стороны»;

Екатерина: «13:56. Новотроицкое – тоже пусто! Настоящий праздник!».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.