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Всё для милых дам: Ситуация в пунктах пропуска днем 8 марта

08.03.20 14:43
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 8 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Николай: «11:35. Итог поездки через Горловку: ГАИ – 6:20 [мск], КПП – 7:30 [мск], Украина – 8:50 [мск], выезд – 9:05 [мск], Харьков – 12:00 [мск]. Температуру не меряли. На украинских постах поздравляли с праздником».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Татьяна: «12:01. Каргил – в обе стороны пусто... От слова "вообще"»;
  • Вика: «13:10. Каргил на выезд из Донецка все посты 30 минут»;
  • Администратор: «12:22. Всё для милых дам».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Тимур: «13:48. Новотроицкое в обе стороны никого. 14:31. Еленовка никого в обе стороны»;
  • Екатерина: «13:56. Новотроицкое – тоже пусто! Настоящий праздник!».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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