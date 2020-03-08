Коронавирус в мире: Число заразившихся уже около 105 тыс. человек

В мире число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 104 тыс. 858 человек. Как передает «Интерфакс-Украина», такие данные по состоянию на вечер минувшей субботы обнародовала гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет больных, скончавшихся и выздоровевших.

Сообщается, что из общего числа больных 80 тыс. 651 человек приходилось на материковый Китай. В других странах мира число инфицированных выросло в течение субботы до 24 тыс. 207, увеличившись за сутки на 4 тыс. случаев заражения.

Общее число смертельных исходов от коронавируса с декабря 2019 года – 3 тыс. 560 случаев, из них 3070 – на материковой части Китая.

По странам мира статистика заражений коронавирусом следующая:

Южная Корея – зарегистрировано 7 тыс. 41 больной, скончались – 42;

Италия – 5 тыс. 883, скончались – 233;

Иран – 5 тыс. 823, скончались – 145;

Япония – 1 тыс. 100, включая 696 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, скончались – 13;

Франция – 949, скончались – 16;

Германия – 639;

Испания – 374, скончались – 8;

США – 213, скончались – 19;

Великобритания – 209, скончались – 2;

Нидерланды – 188, скончались – 1;

Швейцария – 182, скончались – 1;

Сингапур – 138;

Бельгия – 109;

Гонконг – 108, скончались – 2;

Швеция – 101.

Менее 100 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы также в 78 странах и районах мира. Всего в мире почти 57 тыс. человек выздоровели.

В Молдове подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Его обнаружили у 48-летней женщины, которая по прилету из Милана (Италия) в Кишинев была госпитализирована. Она заболела 28 февраля и была госпитализирована в Италии, но ушла из больницы, села на самолет и вернулась домой. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии.

По данным Министерства здравоохранения Украины на 7 марта, в стране подтвержден один случай заражения коронавирусом. «В вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ состоянию на 7 марта находятся на исследовании 20 образцов материалов, в т. ч. 6 отобранных у лиц с подозрением на COVID-19 и 14 – от контактных. Среди них исследования 16 образцов закончено, положительных на COVID-19 не обнаружено, исследования 4 образцов от контактных лиц продолжаются. Всего с начала 2020 года в центр поступило 37 сообщений о подозрении на COVID-19, получено 1 положительный результат», – сообщили в МОЗ Украины.