Под городом стреляют, а мы строим детский центр: История подруг о бизнесе на Донетчине (Фото)

В Краматорске подруги развивают несколько бизнес-направлений, а начинали незадолго до начала войны на Донбассе с открытия детского образовательного центра. Их историю рассказали в Международной организации по миграции (МОМ).

Жительницы Краматорска Анна и Ирина учились в одном классе. Вместе поступили в университет, вместе получили экономическое образование, несколько лет вместе работали в одном банке и дружили семьями. И у Анны, и у Ирины подрастали дети, а кружков, в которые можно было отвести детей, в их районе не было.

Подруги уволились из банка тоже вместе, а свои сбережения вложили в бизнес – детский образовательный центр «Планета знаний». В феврале 2014-го нашли для этого помещение. «Под городом стреляют, все вывозят из Краматорска детей, а мы... Мы строим детский центр! Представьте, что мы чувствовали летом 2014-го!», – вспоминает Анна.

Сегодня в образовательном центре «Планета знаний» обучаются 400 детей, работают 25 сотрудников. В учреждении в Краматорске два больших помещения и комнатка для индивидуальных языковых занятий, а еще – филиал центра в Покровске.

Среди услуг образовательного центра – индивидуальные и групповые уроки английского, немецкого, французского и китайского языков, раннее развитие для малышей 1-3 лет, подготовка к школе, скорочтение, ментальная арифметика, хореография, каллиграфия, творческие студии, курсы самообороны, кружок о рыбалке, услуги логопеда и психолога и другие.

Кроме того, жительницы Краматорска открыли фотошколу для мам, куда группа набралась молниеносно, ведь каждой маме хочется иметь наилучшие снимки родного чада.

Вслед за фотошколой для мам открыли и фотостудию для подростков. В обеих группах посетители все чаще хотели научиться не только фотографировать, но и обрабатывать изображения. Так возникла идея нового курса, однако она нуждалась и в новых инвестициях. Женщинам помог грант от МОМ.

«Анна отправилась на программу по расширению бизнеса, финансируемую правительством Германии через Немецкий банк развития KfW. Полученные 8 ноутбуков понадобились не только для обработки фотографий, но и для курса по компьютерной грамотности, подростковой школы лидерства и индивидуальных занятий в центре», – сообщают в МОМ.

Недавно в Краматорске улицу Триумфальную, на которой находится центр «Планета знаний», отремонтировали. Чтобы отметить это, Анна и Ирина организовали фестиваль, который объединил жителей улицы и предпринимателей, которые на ней работают. Теперь фестиваль планируют сделать ежегодным.

Ранее рядом с «Планетой знаний» была «наливайка»: уже в 8 утра здесь было полно нетрезвой публики. «Согласитесь, не самое лучшее соседство для детского центра. Хозяева здания буквально просили у нас выкупить это место. В прошлом году мы с Ириной решились. Выкупили помещение, приобрели оборудование. Наши мужчины уже традиционно сделали ремонт и изготовили мебель. Рядом закрывался завод, а вместе с ним заводская столовая, и мы наняли двух замечательных поваров. Теперь у нас лучший кофе на Триумфальной и, пожалуй, самые вкусные вафли и панакота на весь Краматорск», – рассказала Анна.

Фото: Международная организация по миграции

Теперь подруги задумываются, не открыть ли при кафе и небольшую пекарню.