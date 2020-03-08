«Башни» Кремля и «колонны» против Запада: Эксперт рассказал о целях Путина

Цели президента России Владимира Путина не изменились – он продолжит попытки распространить свое влияние на страны бывшего СССР и вести агрессивную политику против Запада. Такое мнение высказал политический и военный эксперт Алексей Арестович.

«Путин мыслит целями и инструментами. Путин пытается восстановить СССР в урезанном варианте – Белоруссия, Украина, Россия, может быть Северный Казахстан, может быть Армения. И пытается разрушить единство Запада: сделать так, чтоб он переговаривался не с НАТО и ЕС, а Россия – Италия, Россия – Германия. Ему частично это удалось», – отмечает Арестович.

Эксперт напомнил о речи президента РФ Владимира Путина на выступлении на Мюнхенской конференции в 2007 году, суть которой сводилась к возмущению о том, что Россию не пускают за стол переговоров мировой элиты: «Его не послушались, его не пустили. Тогда он начал наводить порядок в СНГ, и – Грузия, Украина, потом Беларусь».

По его словам, внутренняя перестройка власти в РФ, которую начал проводить Путин, показала «очень интересую вещь»: «Модель реализации его политики и замысла не удались в России, потому что любая перестройка власти в России означает, что не сработала предыдущая модель. Но цели не изменились – пожизненное диктаторство, пожизненное пребывание у власти и дальнейшая реализация его политики. Ему не интересно играть в другие игры. Человек сказал дважды, что главная трагедия XX века и его личная главная трагедия – это распад Советского Союза».

«Теперь представим, что у человека состояние в десятки миллиардов долларов, "ядерный зонтик" и можно ничего не боятся, огромная страна, где все построены и подчинены, и ты считаешь главной трагедией распад СССР, чем ты будешь заниматься? Восстановлением СССР. Вот он его и восстанавливает. В этом смысле его цели не поменялись. Он доворачивает российскую власть, сворачивает "головы" некоторым "башням" Кремля и выстраивает российский народ в очередные "колонны" против Запада», – резюмировал Арестович.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV