Две пенсии и большие пособия: Житель Макеевки рассказал, как из «ДНР» переехал в Исландию (Фото)

Житель временно неподконтрольной украинской власти Макеевки в 2016 году переехал жить в Исландию. Здесь Тарас получил статус беженца, благодаря чему помимо зарплаты получает существенные пособия от государства, передают «Донецкие новости».

Тарас приехал в Исландию со своей семьей – супругой Оксаной и маленьгим сыном, уже здесь у него родилась дочь.

До 2015 года и семья жила в Макеевке, где Тарас работал на Ясиновском коксохимзаводе. На завод он устроился в 2014 году. «Это было еще при Украине – зарплата была хорошая. Молодым пришел сначала в механический цех, поработал там 3 месяца, мне не понравилось – никакого движения, не хотел в железяках копаться. Пошел в коксовый цех, думал, что там поинтереснее. Меня поставили на процесс – когда кокс выходил, его нужно было орошать специальной химической смесью. Мне здесь понравилось, но проработал год – не видел перспективы. Проработал на заводе до конца 2015 года», – рассказал он.

«По мне, сама идея "ДНР" – хорошая, но реализация – га*но. У руля стоят клоуны, просто поотжимали всё», – высказал он свое отношение к «республике».

В конце 2015 года он уехал из «ДНР» – сначала в Киев. Потом семья решила переехать в Исландию. «Работа есть – на жизнь хватает. За 4 года, которые прожил в Исландии, я заработал больше, чем за всю жизнь в Украине. И именно здесь я почувствовал, что такое – забота государства о людях», – сказал Тарас.

«Исландия очень закрытая страна, но возможность попасть сюда есть», – констатировал мужчина. Он пояснил, что основные расходы для переезда в страну у него пришлись на оформление визы и авиабилеты. «На первое время также нужны средства на личные расходы – у меня это примерно 300 долл. (на такси, на автобус, на еду). После приезда необходимо подать документы на убежище, после этого все расходы берет на себя государство. Вот эти 300 долл. вам хватит, если вы приехали и в первые дни подали документы», – рассказал макеевчанин.

В Исландии Тарас сначала 10 месяцев работал в порту – в доке. Сейчас также продолжает работу в порту – но теперь в компании, которая занимается выловом креветки и поставками ее в Европу. «Приплывает корабль с креветкой, уже обработанной, расфасованной по коробкам, на берегу мы коробки только грузим на паллеты, обматываем пленкой, тут же – в фуры и отправляем в Европу», – рассказал Тарас.

Зарплата Тараса составляет в перерасчете на гривну – 490 грн в час. В месяц он зарабатывает 534 614 крон, после вычетов налогов и сборов «на руки» получает 371 800 крон или 72 246 грн. «С каждой зарплаты у меня еще идут отчисления в банк – 48 тыс. крон. Я их могу снять раз в год. Это я коплю, снимаю как "отпускные". Если бы не делал отчисления, то зарплата была бы на эту сумму больше», – уточнил он.

«Табулька» по заработной плате

С зарплаты в пенсионный фонд вычитаются официально 4%. «Но я еще дополнительно по собственному желанию плачу в пенсионный фонд 21 тыс. крон в месяц. И в пенсионном возрасте я буду получать две пенсии: одну "законную" и еще дополнительную. Каждые полгода мне из пенсионного фонда и из банка приходят уведомления – сколько я уже заработал пенсии», – отметил мужчина.

Также из зарплаты вычитается налог в 0,8% – «это налог в счет церкви, его все жители платят», а основной налог составляет около 12%. «Основной налог у меня получается 66,4 тыс. крон. Этот самый главный налог, его тоже платят все жители», – уточнил Тарас.

Он отмечает, что в Исландии на его уровень зарплаты жить «тяжеловато», но он как беженец получает помощь от государства, также семья получает иные социальные выплаты. «Помимо зарплаты я также получаю разную помощь от государства – выплаты на детей, помощь на аренду жилья, иные выплаты. У всех уровень этой помощи разный, но у меня она может достигать около 65-70% от уровня зарплаты. Помощь на детей – официальная, выплачивается раз в 3 месяца. На одну зарплату жить было бы тяжеловато – аренда, много разных платежей. А вот с помощью от государства – жить можно», – добавил Тарас.

Он акцентировал, что Исландия – дорогая страна, «здесь цены бешеные на все». Например, коммунальные услуги – до 1800 грн, стоимость посещения детского сада – около 4 тыс. грн, интернет – 1800 грн.

Макеевчанин показал кафе, в котором обедает. Заказал рыбу в кляре и картофель-фри – порция стоит в пересчете 520 грн.

Также Тарас продемонстрировал продуктовые магазины, в том числе Bonus – аналог украинского «АТБ», акцентировал внимание на ценах:

хлеб нарезной – 58 грн;

тушка курицы, кг – 154 грн;

свинина, кг – 59 грн;

картофель, кг – 46 грн;

лук репчатый, кг – 26 грн;

огурец тепличный, кг – 63 грн;

бананы премиум, кг – 46 грн;

яблоки, кг – 40 грн;

груши, кг – 50 грн;

виноград, кг – 30 грн;

ананас, шт. – 50 грн;

бутылка Pepsi, 0,5 л – в пересчете 77 грн;

йогурт, 0,5 л – 121 грн;

колбасная нарезка, салями, 120 г – 192 грн;

стиральный порошок Ariel, 2 кг – 450 грн.

Он отмечает, что продукты в Исландии вкусные, но не все. «Например, дыни здесь продают не вкусные – как трава. А вот селедка – не соленая, она у них немного сладковатая, но я уже привык, мне нравится. Их национальная еда – акула, она продается в банках нарезными мелкими кусочками – запах у нее отвратительный, поэтому я ее даже не пробовал и пробовать не хочу», – поделился Тарас.

В марте в городе, в котором живет Тарас, еще лежит снег: