Верим в страну не словом, а делом: В SCM назвали сумму инвестиций в Украину

На долю холдинговой компании System Capital Managemen в прошлом году пришлось 20% всех инвестиций в Украину. Так, за 9 месяцев 2019 года компания заплатила 45 млрд грн налогов. Об этом в эфире программы «Обратная связь» на телеканале «Украина 24» рассказала директор SCM по связям с общественностью и коммуникациям Наталья Емченко.

«Мы – крупнейший национальный инвестор, который не словом, а делом верит в эту страну и вкладывает в нее с каждым годом все больше и больше. Кто, кроме нас, кто больше, чем мы? Судя по всему – никто», – заметила Емченко.

Она напомнила слова недавно ушедшего в отставку министра экономики Тимофея Милованова, что инвестиции в промышленное производство Украины в 2019 году сократились. «А мы в 2019 году инвестировали рекордные 45 млрд грн – на 18% больше, чем в году 2018-м. И в результате в прошлом году на нашу долю, на нашу веру пришлось порядка 20% всех капитальных инвестиций в промышленность – в стройки, оборудование и т.д.», – подчеркнула директор SCM по связям с общественностью.

«Где же остальные (инвесторы, – ред.), почему остальные не вкладывают? Беда… Но мы не только капитальными инвестициями верим в эту страну, а еще и налогами и инвестициями в развитие тех городов, где мы работаем. И в целом сумма, которую мы вложили в экономику Украины в 2019 году, составила порядка 110 млрд грн», – подытожила Емченко.