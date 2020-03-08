Цветы и искренние слова: На КПВВ «Станица Луганская» поздравляли женщин (Фото)

На контрольно-пропускном пункте въезда / выезда (КПВВ) «Станица Луганская» сегодня в честь 8 Марта правоохранители дарили женщинам цветы и поздравления. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

«Станица Луганская. С самого утречка, с первыми весенними солнечными лучиками, мужественные мужчины поздравляют женщин. Очень хочется, чтобы искренние слова поздравления мужчин в погонах и весенние цветы добавили женщинам хорошего настроения, ощущения весны и счастья», – написала она.