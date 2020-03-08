Ляшко дал Шмыгалю совет, как сделать новый Кабмин «правительством для людей» (Видео)

Новый украинский премьер Денис Шмыгаль должен понять: чтобы его Кабмин стал «правительством для людей», украинцам нужно поднять уровень жизни. Об этом лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко рассказал в эфире программы «Обратная связь» на телеканале «Украина 24».

«А то все приходят к власти и рассказывают: правительство для людей, власть для людей, президент для людей… Только оказывается, что для "людей", которые рядом с ними, а не для тех миллионов украинцев, которые за них голосуют, а потом уезжают за границу, чтобы найти, где заработать и как прокормить свою семью», – заявил политик.

По его словам, «правительство для людей» должно заняться возрождением экономики, пересмотром бюджета, выполнением закона об индексации пенсий и увеличением зарплат, чтобы остановить трудовую миграцию.

«А с кого должен брать пример новый премьер? Да с самых мощных экономик мира – американцев, японцев, турок, которые защищают своего производителя, а не уничтожают, как у нас это делается, которые максимально делают все для того, чтобы страна была сильной», – подчеркнул «радикал».

«Поэтому, чтобы правительство и власть были для людей, в первую очередь нужно, чтобы эти люди достойно жили. Не только те "люди" на Печерских холмах, а все люди в нашей стране. Вот тогда будет и счастливая страна, и правительство не будут выгонять каждые полгода», – резюмировал Ляшко.

Напомним, в эфире информационного телеканала «Украина 24» стартовала новая авторская программа «Обратная связь». Каждую субботу в 22:00 зрители могут узнавать о важных новостях недели от известных людей, которые неформально комментируют происходящие в стране события.

Смотрите полный эфир программы «Обратная связь» от 7 марта.