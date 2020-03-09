Быстрого решения конфликта на Донбассе нет: Эксперт пояснил, почему

В связи с тем, что провести выборы на неподконтрольном украинским властям Донбассе в этом году нереально, какие бы заявления ни звучали, переговоры в Нормандском формате в ближайшее время не состоятся. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

«Не будет никакой встречи [в Нормандском формате] в Берлине в апреле, потому что не о чем говорить. Она может быть, если мы приедем и подпишем капитуляцию. Этого не будет», – считает он.

«Капитуляция – это принятие условий РФ. Это означает, что мы в данном случае получим Донбасс как настоящую раковую опухоль, которая потом будет отравлять весь организм Украины. Не мы присоединим назад, вернем Донбасс, а Донбасс присоединит Украину к себе на российских условиях. Это вариант капитуляции, на который, поверьте, общественность не пойдет», – продолжил Огрызко.

По его словам, украинские власти должны понимать, что кроме внешнего давления в вопросе Донбасса, есть еще и внутреннее давление общества. «Зеленский должен очень хорошо взвешивать эти вещи перед тем, как он что-либо в этом плане будет подписывать. Я не думаю, что даже "формула Штайнмайера" будет имплементирована в законодательство – это также нереалистично. Даже имея монобольшинство, он этого не проведет в парламенте», – сказал дипломат.

«Поэтому у нас быстрого пути по Донбассу на самом деле нет. До тех пор, пока Россия занимает свою неконструктивную позицию», – резюмировал экс-глава МИД Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV