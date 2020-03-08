Опасность коронавируса: В Минздраве пояснили, как быть с религиозными мероприятиями

Запрет на проведение массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса должен распространяться и на религиозные мероприятия. Также следует отказаться от использования общей посуды, в частности, во время причастия. На этом акцентировали специалисты Минздрава Украины, передает «Громадське радіо».

Например, в Черновицкой области, где зафиксирован единственный в Украине случай коронавируса, власти запретили проводить массовые мероприятия.

«Если на территории области или районе введен запрет массовых собраний или совместных мероприятий, это должно повлиять и на жизнь церкви. Как врач-инфекционист я могу сказать, что вирус достаточно контагиозный, то есть он имеет довольно широкое распространение, особенно если люди находятся в закрытых помещениях. Относительно причастия и ситуаций, связанных с использованием одной посуды – есть риски, поэтому их следовало бы избегать», – говорит врач-инфекционист, бывший директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Владимир Курпита.

И.о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин также обращает внимание на момент использования общей посуды в религиозных обрядах. «Безусловно, когда мы говорим об использовании общей посуды, это является одной из зон риска с точки зрения распространения инфекционных болезней, особо опасных или тех, которые передаются воздушно-капельным путем. Можно, например, использовать другие альтернативы – одноразовую посуду или усиленные меры по дезинфекции вещей или объектов, которые чаще всего используются», – отмечает чиновник.

Кузин отмечает, что в Украине церковь действует в рамках законодательства страны, поэтому если введен запрет на проведение массовых мероприятий – он распространяется и на церковь. «Массовые мероприятия довольно широко прописаны в отечественном законодательстве, поэтому довольно трудно их трактовать однозначно. Запрет на их проведение относится к компетенции местных органов власти и тех громад, которые будут выполнять такие решения. Религиозные общины и церкви живут в рамках законодательного поля Украины, они должны соблюдать правила, которые устанавливаются государственными органами. То есть в случае введения ограничительных мер на определенной территории – религиозные общины обязаны выполнять эти решения. Безусловно, есть определенные внутренние процедуры или таинства, но, несмотря на это, законодательные требования едины для всех», – рассказывает Игорь Кузин.

При этом представители церквей на данный момент не ограничивают религиозные мероприятия. Представитель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Климент (Вечеря) говорит, что причащаются верующих защищает молитва. «Священник, вынося чашу со святыми дарами, читает молитву. В этой молитве есть слова: "Причащаемся для исцеления души и тела". Причастие не только не повредит, а наоборот оно укрепляет, позволяет телу и душе преодолевать все жизненные невзгоды», – считает он.

При этом митрополит Климент – выпускник биологического факультета Киевского национального университета им. Шевченко, а в 2002 году получил степень кандидата биологических наук. Он уверяет, что комментирует именно с научной позиции: «История церкви знает множество случаев, когда во время эпидемий, подобных ситуаций священники совершали водосвятные молебны, приносили чудотворные иконы к тем местам, где происходили такие сложные ситуации, и эпидемии утихали. На Черниговщине до сих пор почитают икону Святителя Николая, через молитву к которой очень много людей были спасены во время эпидемии тифа в XIX веке. Нужно не избегать церковной молитвы, а наоборот церковная молитва может помочь в этой ситуации, когда даже медицина далеко не всегда способна сделать что-то в таких случаях», – объясняет митрополит.

В свою очередь глава Центра общественного здоровья отметил, что его ведомство готово общаться с Всеукраинским советом Церквей и найти баланс между профилактикой заболевания и защитой прав верующих. И надеется, что священники будут рассказывать верующим о личной профилактике Covid-19.