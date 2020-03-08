Там реально 37-й год: Бывший пленник «ДНР» рассказал о настроениях в «республике»

Богдан Пантюшенко попал в плен «ДНР» в январе 2015 года – еще до того, как украинским военным пришлось выйти из Донецкого аэропорта. В застенках он провел почти 5 лет – дольше, чем любой другой украинский пленник, вышел на свободу – в декабре 2019 года, во время последнего обмена. В «ДНР» он имел возможность общаться с местными жителями, также пленных выводили в Донецк на работы, поэтому Пантюшенко мог понять основные настроения людей в «республике», передает «Радио Свобода».

Пантюшенко говорит, что сейчас в «ДНР» многие разочаровались в «республике». Он судит по высказываниям охранников, «вертухаев» на подвале, местных заключенных (с которыми находился в камере) – как военных, так и гражданских. «Люди сначала были обмануты пропагандой, участвовали в становлении этой "республики", затем разочаровались. Тех, кто сначала брал оружие и служил в ополчении, с 2016-го почти нет: все разочаровались, ушли. Служат те, кто не может себя найти в любом другом направлении. Рядовой получает у них 17-19 тыс. руб. (6-7 тыс. грн, – ред.), и это достаточно высокая зарплата на тех территориях, больше ты нигде просто не заработаешь. Приходится по нужде брать оружие в руки и воевать или хотя бы просто служить. Я их понимаю, но не оправдываю», – поделился бывший пленник.

«Люди, которые жили в Донецкой области, чаще всего не выезжали оттуда. Если были в России, то не дальше, чем в Ростове. Они себе так понимали: в Донецке, может, не совсем хорошо живут, но по телевизору в Москве – очень хорошо. Видимо, думали, как сделают "республику", будут жить, как в Москве, или не хуже. Когда убили Захарченко и пришел к власти Пушилин, нам "вертухаи" говорили, что на 2 месяца вперед их центр забронирован – по выходным будут концерты. Они очень возмущались, что их заставляют идти со службы на концерты в обязательном порядке. Это такая для людей пыль в глаза, чтобы не говорили, насколько все плохо», – продолжил Богдан.

«Люди загнаны в угол, за чертой бедности. Мы выезжали на "работу", и мы сами видели, что в Донецке происходит. В центре поддерживают чистоту, показывают людям картинку, что все хорошо, что у них мирное время, что они живут, как и жили. Но очень много закрытых магазинов и других объектов. Зарплата продавца на рынке в 2017 году была 5 тыс. руб. (1900 грн). Низкие коммунальные тарифы – это мина замедленного действия, потому что это – то, что должно было платиться в Украине. Люди жили "на халяву", но долги суммируются и их надо будет выплатить. Сейчас тарифы понемногу, чтобы люди не спугнуть, поднимаются. Ездят микроавтобусы в определенное время по микрорайонам, в них тоже можно заплатить. То есть раньше вообще можно было не платить, сейчас навязчиво просят», – добавил бывший пленный.

Он отмечает, что сейчас в «ДНР», по ощущениям, словно 1937 год. «Это стукачество, это "МГБ" ("министерство госбезопасности", подобие НКВД, – ред.), это превосходство силовых структур над всеми сферами жизни… Даже если начать говорить об Украине, можно пропасть на несколько лет – и появиться через несколько лет в списке обмена. Люди очень боятся. Там реально 37-й год – это касается политики, разговоров об Украине или разговоров о движении "республики" в ту или иную сторону», – пояснил танкист.

После столь длительного заточения было трудно привыкнуть к свободе. «Первый период (может, неделю, месяц) были трудности, сейчас я более или менее влился в жизнь. Трудностей не испытываю. Сначала трудно было привыкнуть к реальности. Был очень большой поток информации, я немного не понимал людей, что они спокойно живут, что их не беспокоит, что в нашей стране идет война. Но втянулся потихоньку – сейчас все нормально», – рассказал Богдан.

Он отметил, что за последние 5 лет Украина очень изменилась. «На самом деле, этот контраст ощущается очень сильно. 5-6 лет назад мы жили в каком-то завуалированном "совке". То есть это был тот самый "совок", что и 25 лет назад, но – демократический. Меня порадовало, что язык, культура, религия сделали очень большой шаг вперед. Немного люди изменились: многие начали хотя бы на бытовом уровне интересоваться политикой и различными государственными вещами. Раньше все были более глухие к этому, жили в своей ракушке, их ничего не интересовало», – поделился Пантюшенко.

На днях Богдан, как и иные бывшие пленники, которые были освобождены во время последнего обмена, получил 100 тыс. грн материальной помощи. Но ему было проще, чем гражданским лицам, т.к. он получает заработную плату как военнослужащий. «Я считаю, что 100 тысяч – это, конечно, не астрономическая сумма, но для того, чтобы в первое время встать на ноги, этого достаточно. При условии, что государство будет дальше заниматься освобожденными, не бросит их на произвол судьбы, а некоторое время будет поддерживать в вопросах жилья, трудоустройства и других важных социальных вопросах», – отметил Пантюшенко.