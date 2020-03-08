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Таким водилам надо на телеге ездить: В «ДНР» автобус врезался в столб (Фото)

08.03.20 16:42
Фото: соцсети
Фото: соцсети

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) маршрутный автобус врезался в осветительную опору. Об этом сегодня, 8 марта, сообщают очевидцы ДТП в социальных сетях.

Авария произошла на автостанции в Червоногвардейском районе Макеевки.

«Пьянь-водитель», – говорится в подписи к фото.

Фото: соцсети

На кадры аварии отреагировали пользователи соцсетей:

  • Андрей: «Новый бусик»;
  • Дмитрий: «Ну, бывает... Праздник же. А так – хорошо хоть в столб, а не в толпу на остановке»;
  • Саша: «Жалко новый автобус»;
  • Вадим: «Гвардейская автостанция»
  • Ирина: «Таким водилам надо только на телеге ездить, а не на новых автобусах»;
  • Елена: «Первая степень опьянения – это когда едешь, а столбы начинают дорогу перебегать».

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