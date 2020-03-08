Таким водилам надо на телеге ездить: В «ДНР» автобус врезался в столб (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) маршрутный автобус врезался в осветительную опору. Об этом сегодня, 8 марта, сообщают очевидцы ДТП в социальных сетях.

Авария произошла на автостанции в Червоногвардейском районе Макеевки.

«Пьянь-водитель», – говорится в подписи к фото.

Фото: соцсети

На кадры аварии отреагировали пользователи соцсетей: