Таким водилам надо на телеге ездить: В «ДНР» автобус врезался в столб (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) маршрутный автобус врезался в осветительную опору. Об этом сегодня, 8 марта, сообщают очевидцы ДТП в социальных сетях.
Авария произошла на автостанции в Червоногвардейском районе Макеевки.
«Пьянь-водитель», – говорится в подписи к фото.
На кадры аварии отреагировали пользователи соцсетей:
- Андрей: «Новый бусик»;
- Дмитрий: «Ну, бывает... Праздник же. А так – хорошо хоть в столб, а не в толпу на остановке»;
- Саша: «Жалко новый автобус»;
- Вадим: «Гвардейская автостанция»
- Ирина: «Таким водилам надо только на телеге ездить, а не на новых автобусах»;
- Елена: «Первая степень опьянения – это когда едешь, а столбы начинают дорогу перебегать».