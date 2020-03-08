Российские паспорта в «Л-ДНР» – тревожный звонок для Украины, – мнение экспертов

По подсчетам СНБО Украины, в «Л-ДНР» российский паспорт по упрощенной процедуре уже получили 156 тыс. украинцев. Эксперты акцентируют, что такая паспортизация – тревожный звонок для Украины, основные проблемы начнутся после реинтеграции Донбасса,передает «Радио Свобода».

«Люди выживают как могут, получают столько паспортов, сколько дают. Для жителей этих отдельных районов Донецкой и Луганской области (ОРДЛО) нет требования отказаться от украинского гражданства. Это такой подстраховочный механизм со стороны Москвы, чтобы там были люди с российскими паспортами. В то же время, чтобы они не выбывали из украинского гражданства и в случае реинтеграции могли бы участвовать в выборах», – объясняет обозреватель Московского центра Карнеги Константин Скоркин.

В «Л-ДНР» реализуется сценарий, который Российская Федерация применила в Южной Осетии. Там также раздавали российские паспорта, а затем прямое вторжение в Грузию Кремль оправдал «защитой своих граждан».

«Паспорта – это тревожный звоночек, с которым надо думать, что делать. Потому что в случае, если мы пойдем на реинтеграцию, то что такое российский паспорт? Первое: вопрос переходного правосудия – как его применять к гражданам Российской Федерации? Второй вопрос – амнистии, прием на госслужбу. Вопрос гуманитарной, социальной, образовательной политики. Вопрос преследования военных преступников», – комментирует эксперт Украинского института будущего Игорь Тишкевич.

Сами жители неподконтрольного Донбасса говорят, что российский паспорт им нужен, в основном, для трудоустройства в РФ, а также у многих в России проживают родственники – отят быть с ними одного гражданства.

Первоначально в июне 2019 года в России было создано 2 пункта выдачи паспортов РФ для жителей неподконтрольной Украине части Донбасса. Сейчас с российской стороны вдоль части границы, которую Украина не контролирует, работают уже таких 8 пунктов.

Пункты выдачи российских паспортов

Украина и страны Евросоюза выданные таким образом паспорта Российской Федерации не признают. В России отказ ставить «шенген» в эти документы назвали «тактикой удушения жителей Донбасса», а свои действия объясняют гуманитарной миссией.

Напомним, что в Совете Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины есть списки всех украинских граждан, которые получили российские паспорта по упрощенной системе.