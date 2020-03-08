Сообщение с неподконтрольным Донбассом: Эксперты пояснили, когда возможен запуск поезда «Киев – Донецк»

Пассажирское сообщение железной дорогой с неподконтрольными Украине территориями Донбасса полностью прекратилось летом 2014 года, грузовое – в 2017-м. Но украинская власть не исключает вероятность возобновления сообщения, передает «Радио Свобода».

«Мы имеем понимание по разведению [войск] на трех предложенных украинской стороной участках. Это прежде всего – железнодорожный мост в районе населенного пункта Станица Луганская, а также Новоселовка, и третий участок – в районе КПВВ "Гнутово"... Это возможность в дальнейшем восстановить железнодорожное сообщение, и в том числе перевозки как пассажиров, так и разного рода гуманитарных грузов», – отмечает заместитель командующего операции Объединенных сил Богдан Бондарь.

Не исключал возобновления железнодорожного сообщения с Донецком и уже бывший глава украинского Министерства иностранных дел Вадим Пристайко.

В Министерстве инфраструктуры Украины говорят, что пока не решен вопрос безопасности, никакого железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями не будет. Также там напоминают об убытках «Укрзализныци», которые предприятие понесло в результате российской агрессии. Так, по приблизительным подсчетам, за линией разграничения остались 30 тыс. грузовых вагонов, более 500 пассажирских поездов. Общая сумма ущерба – свыше 9 млрд грн.

«Мы видим объединение "железных дорог" "ДНР" и " ЛНР" в единую структуру. Фактически это объединение происходит под колпаком российских силовых структур, вполне понятно, поскольку по железной дороге проходит большое количество грузов военного и двойного назначения. То есть перемещаются топливо, боеприпасы, техника, личный состав. Вся эта информация засекречена, поэтому она находится под условным колпаком ФСБ», – отмечает финансовый аналитик Алексей Кущ.

Он добавляет, что пассажирское, грузовое железнодорожное сообщение является очень важным элементом реинтеграции. «Но это может быть только одним из элементов целостной программы по реинтеграции этих территорий, потому что иначе это будет вызывать множество вопросов и такое же количество спекуляций», – убежден Кущ.

Запускать прямые поезда прямо сейчас не готовы ни в Донецке, ни в Киеве. Но в Министерстве инфраструктуры рассказали, что у них есть планы восстановить железнодорожные пути на подконтрольной Украины части Донбасса. В частности, ветвь «Северодонецк – Станица Луганская». Сейчас она обрывается на железнодорожном мосту, который в будущем может стать еще одной точкой разведения войск.