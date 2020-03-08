Прекращение войны на Донбассе в Европе выгодно всем, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что прекращение войны на Донбассе в Европейском Союзе выгодно всем. Об этом он рассказал в интервью изданию The Guardian, комментируя участие в переговорах лидеров Франции и Германии, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Глава государства отметил, что у него хорошие отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном: «У нас очень неплохие отношения, это правда. Они сосредоточены на приоритетном задании для Украины – это мир, прекращение войны, возвращение территорий, возвращение наших людей, точнее – возвращение людей, я имею в виду пленных, затем – возвращение территорий. Мы объединены этой целью. Это, кстати, тот пример союза, который объединен одной целью. Потому что без цели люди не объединяются – должно быть выгодно всем».

«Я считаю, что прекращение войны в Украине выгодно всем. Украине – прежде всего. У нас гибнут люди, но никто не знает, что может быть потом, если Украина не выдержит. Никто не знает, что будет, какая будет миграция, что будет дальше. Где будут распады, где еще в Европе будет сепаратизм. Украина – это пример всем», – заявил Зеленский.

Он также прокомментировал политику президента Франции Эммануэля Макрона по отношению к России: «То, что я вижу его риторики, он хочет некоторые или многие из проблем закрыть путем теплых отношений с Российской Федерацией. Это дипломатические разговоры. На самом деле нельзя решать только какое-то один вопрос. Мы искренне благодарны, что президент Франции поддерживает нас с помощью санкций, но здесь не получится играть на два фронта, потому что эти вещи взаимосвязаны».

«Нам всем нужен однозначный диалог с Россией, потому что ни одна война еще не закончилась хорошо. Есть у нас и такие политики, которые много кричат, говорят: "Завтра в бой идем. Зайдем на Донбасс. Зайдем в Крым. Вернем нашу землю". Мы очень хотим вернуть, но сотни тысяч людей могут погибнуть. Может, миллионы. Может быть полномасштабная война. Поэтому это – путь викингов. Мы уже давно живем в совершенно другом, современном мире», – подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у президента России Владимира Путина есть год для того, чтобы положить конец войне на Донбассе, а также о необходимости гибкого подхода к реализации Минских договоренностей.