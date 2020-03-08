В Мариуполе 8 Марта встретили «Розовым протестом» (Фото)

Сегодня, 8 марта, в Мариуполе прошла акция «Розовый протест», приуроченная к Международному дню борьбы за права женщин, передают «Новости Донбасса».

На Театральной площади города собрались более 20 человек с целью напомнить, что празднику 8 Марта предшествовала долгая борьба женщин за социальную справедливость и равенство с мужчинами, которая продолжается и сегодня.

Участники отмечают, что розовый цвет был выбран не случайно: это оттенок гендерных стереотипов и одновременно – цвет протеста и панк-культуры.

«Быть феминисткой и уважать права и свободы человека – самый верный способ поскорее и подальше оторваться от России с ее дремучим античеловечным средневековьем, что в условиях войны супер актуально. Без уважения к правам человекам и феминизма никакой интеграции с ЕС не будет. В ЕС феминизм – это само собой разумеющееся состояние социума», – комментирует одна из организаторок акции Диана Берг.