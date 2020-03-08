Одни кричат – яйцо, а другие – курица: Зеленский об окончании войны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для прекращения войны на Донбассе нужен диалог. Об этом он рассказал в интервью изданию The Guardian, сообщает пресс-служба главы государства.

«Диалог. Нужно делать все, чтобы мы могли вернуть их без жертв или минимизируя жертвы. Для кого это все в итоге? Недра, земли? Для кого мы все это делаем? Для людей. Смысл, чтобы погибли миллионы людей, но мы вернули территории. Какой? Вернем, будем этому очень радоваться, а потом будем миллиона человек прятать. Что первично?», – рассуждает Зеленский.

«Есть такая детская загадка: что было раньше – курица или яйцо? Одни у нас кричат – яйцо, а другие кричат – курица. А на самом деле вопрос не в этом. Мы не должны выбирать, каким образом нанести удар, каким образом атаковать. Это неправильно. Если на нас нападут, если будет продолжаться эскалация, конечно, мы будем отвечать. Жестко отвечать. У нас сильная армия, мы очень подросли за последние годы. Я считаю, что у нас одна из самых сильных армий в Европе. И это, кстати, все подтверждают: европейские, американские военные эксперты... Но нужно попробовать без войны», – заявил президент Украины.

На вопрос, насколько можно договариваться с президентом России Владимиром Путиным о мире на Донбассе, Зеленский ответил так: «Это очень сложно. Очень. Как бы там ни было, мы вернули 111 человек с сентября. Я не говорю, что мы сделали прорыв. Но. Три года не было Нормандского формата. Ситуация была заморожена абсолютно. Через три года мы добились встречи – сейчас вернули 111 человек. Мы сели за стол переговоров. Знаете, говорят: "Идет как по маслу"? Но здесь "масла" вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед. Когда ты видишь, что движения вперед нет, тогда нужно выбирать другую стратегию».

«Мы следуем Минским договоренностям. Но когда много лет это практически не работало, то мое отношение было очень простое… Ну, не работает это. Давайте искать пути решения… Нам надо прийти к этой философии. Она никого не ущемляет. Она просто говорит о том, что, если двери заперты, попробуй найти другие двери, а не разбивай эти», – прокомментировал Зеленский переговоры в Нормандском формате, которые прошли в 2019 году в Париже.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у президента России Владимира Путина есть год для того, чтобы положить конец войне на Донбассе, а также о необходимости гибкого подхода к реализации Минских договоренностей.