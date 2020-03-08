Выгнать всех к чертовой матери, – Ляшко прокомментировал увольнение генпрокурора

Увольнение генерального прокурора Руслана Рябошапки Верховной Радой – это положительный момент, при этом увольнять нужно не только прокуроров, но и работников других правоохранительных органов. Об этом лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил в эфире программы «Обратная связь» на телеканале «Украина 24».

«Что Рябошапку выгнали – это очень хорошо. А на черта такой прокурор, который запомнился только фальсификацией уголовных дел. Рассказывает о реформах, имитацией занимается… А поспрашивайте у людей в райцентрах, в селах, городках или городах – они увидели честного прокурора? Или, может, взяток стали меньше носить? Все как было, так и осталось», – говорит политик.

По его мнению, чем чаще прокуроров будут увольнять – тем лучше. «Потому что людей просто дурят. Создают правоохранительные органы, назначают им миллиардные зарплаты. Мы, украинцы, платим им космические зарплаты, чтобы они еще взятки брали. Поэтому не количество правоохранительных органов нужно, а, наоборот, чем меньше их будет, тем лучше», – уверен «радикал».

Ляшко подчеркнул, что должна быть жесткая ответственность правоохранителей. «Взял взятку – в тюрьму на всю жизнь. И больше никогда и никуда не принимать [на работу], а не так, как сегодня – взятку взял, выпустили, и дальше жирует. И поменять их всех надо, выгнать всех к чертовой матери и набрать новых на конкурсной основе. А через год – и новых этих выгонять. И чем чаще меняются, тем лучше. Меньше будут воровать, меньше будут брать, и не будет застаиваться кровь», – считает политик.

По его мнению, именно так должен выглядеть алгоритм смены судей и прокуроров.

«Если мы хотим справедливой судебной и правоохранительной системы, а не то дерьмо, которое сегодня имеем», – резюмировал Ляшко.